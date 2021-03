Ο Αιγύπτιος αστέρας των «κόκκινων» ασφαλώς και είχε θέμα αυτοπεποίθησης και ψυχολογίας στα τελευταία παιχνίδια όπου η ομάδα του διένυσε μια πολύ άσχημη περίοδο, έχασε μεγάλες ευκαιρίες στον επαναληπτικό των «16» του Champions League με την Λειψία, όμως κατάφερε να βρει το δρόμο προς τα δίχτυα.

Αυτό, ήταν το 25ο τέρμα του σε όλες τις διοργανώσεις για την τρέχουσα σεζόν και αυτό είναι ένα στοιχείο που τον χαρακτηρίζει στις 3 από τις 4 ποδοσφαιρικές χρονιές που έχει βρεθεί στον σύλλογο του Μέρσεϊσαϊντ. Κι ακόμα δεν έχει τελειώσει η φετινή σεζόν...

Τα 25 γκολ που έχει πετύχει μέχρι και αυτή τη στιγμή στην αγωνιστική περίοδο 2020-2021 ο Μοχάμεντ Σαλάχ είναι τα περισσότερα από κάθε άλλον συνάδελφό του στην Premier League, σε ό,τι αφορά όλα τα τουρνουά που μπορεί να συμμετέχουν οι ποδοσφαιριστές.

Ο «Φαραώ» σκοράροντας κόντρα στη Λειψία, όπως το έκανε και στο πρώτο παιχνίδι, στο ίδιο γήπεδο, την Puskas Arena της Βουδαπέστης, ήταν εκείνος που κλείδωσε την πρόκριση προτού έρθει και ο Μανέ να διαμορφώσει το τελικό 2-0 το βράδυ της Τετάρτης για το συνολικό 4-0 των δύο αναμετρήσεων με τους «ταύρους».

Παράλληλα, έχει μετρήσει πλέον 119 τέρματα με τη φανέλα της Λίβερπουλ σε αυτά τα χρόνια που βρίσκεται στο κλαμπ του μεγάλου λιμανιού, ενώ, μιλώντας στις κάμερες λίγο μετά το παιχνίδι με την Λειψία, είπε χαμογελώντας:

«Ξέρουμε τα τελευταία αρκετά ματς που δεν τα πήγαμε καλά, αλλά θέλουμε να παλέψουμε στο Champions League και φυσικά να το κάνουμε και στο πρωτάθλημα και θα δούμε τι μπορεί να βγει...». Την ίδια στιγμή, πάντως, ο Κλοπ τόνισε πως η ομάδα του δεν είναι καθόλου έτοιμη να θεωρηθεί διεκδικήτρια του ευρωπαϊκού τροπαίου...

"I've scored good numbers this season!"

Mohamed Salah has scored goals in all competitions this campaign - more than any other Premier League player!

He catches up with @TheDesKelly following Liverpool's 2-0 #UCL victory over Leipzig... pic.twitter.com/MOseRlgSZ6

