Λίβερπουλ – Λειψία (ενδεκάδες): Εκτός αγώνα ο Φιρμίνο, στην επίθεση ο Ζότα (pics)

Ο Ρομπέρτο Φιρμίνο δεν κατάφερε να ξεπεράσει εγκαίρως το πρόβλημα τραυματισμού που τον ταλαιπωρούσε και έμεινε εκτός αποστολής της Λίβερπουλ για την ρεβάνς με την Λειψία για τους «16» του Champions League (22:00, Cosmote Sport 1 HD), με τον Ντιόγκο Ζότα να ξεκινάει στην επίθεση των Κόκκινων. Ο Οζάν Καμπάκ, αντίθετα, ξεπέρασε το πρόβλημά του και θα ξεκινήσει στο κέντρο της άμυνας μαζί με τον Φίλιπς και τον Φαμπίνιο να προωθείται στα χαφ.

Tonight's team news

5️ changes from our last outing as TAA, Kabak, Fabinho, Thiago and Mane included in the starting XI. #LFC | #UCL

— Liverpool FC (@LFC) March 10, 2021