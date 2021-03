Ο Χάαλαντ δεν σταματάει να σκοράρει. Συνηθίζει, βέβαια, όταν θα στείλει τη μπάλα στα δίχτυα, να το κάνει δυο φορές στα ματς που σκοράρει για... εμπέδωση.

Το βράδυ της Τρίτης στην αναμέτρηση της Ντόρτμουντ με την Σεβίλλη στην πρόκριση των Βεστφαλών στα προημιτελικά του Champions League, έκανε πάλι το δικό του κομμάτι και με τα δυο τέρματα έφτασε στο σύνολο των 20 στον κορυφαίο ευρωπαϊκό διασυλλογικό θεσμό, σε μόλις 14 ματς που έχει αγωνιστεί!

Έγινε ο νεαρότερος που φτάνει σε αυτό τον αριθμό των γκολ στη διοργάνωση και με ελάχιστα παιχνίδια, φτάνοντας σε σημείο να στέλνει τη μπάλα στα δίχτυα κάθε 53,95 αγωνιστικά λεπτά στο τουρνουά!

Ο Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι το είχε καταφέρει σε 36 αναμετρήσεις, ο Νεϊμάρ σε 38, ο Μέσι σε 40, και ο Κριστιάνο Ρονάλντο σε 56, ενώ, ο Ζλάταν Ιμπραΐμοβιτς είχε αργήσει πολύ περισσότερο, έχοντας χρειαστεί 71 συμμετοχές!

How would you describe Erling Haaland to someone who hasn't seen him play?#UCL pic.twitter.com/GSyqMDNbPb

— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) March 10, 2021