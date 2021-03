Έξαλλος ο Ταρέμι για την κόκκινη κάρτα: «Αυτό είναι το Champions League;» (vids)

Η Πόρτο κατάφερε να πάρει μία σπουδαία πρόκριση επί της Γιουβέντους, στους «8» του Champions League. Παρά το γεγονός ότι γνώρισαν την ήττα από τους «μπιανκονέρι» με 3-2 στο Τορίνο, η ομάδα του Κονσεϊσάο, πανηγύρισε την πρόκριση, καθώς υπερασπίστηκε το 2-1 του πρώτου μεταξύ τους αγώνα.

Παρ' όλα αυτά οι Πορτογάλοι είναι έξαλλοι με την απόφαση του διαιτητή, Κάιπερς να αφήσει την ομάδας τους με παίκτη λιγότερο στο 56′. Συγκεκριμένα, ο Ταρέμι πήρε δύο κίτρινες κάρτες σε τρία λεπτά και αποβλήθηκε μάλλον υπερβολικά (56’), αφήνοντας τους φιλοξενούμενους εκτεθειμένους με παίκτη λιγότερο.

Κατά την έξοδό του από τον αγωνιστικό χώρο, ο Ταρέμι γύρισε προς τον τέταρτο διαιτητή και του φώναζε: «Αυτό είναι το Champions League League;», ενώ δεν έλειψαν και μερικά… γαλλικά!

Juventus vs Porto | Mehdi Taremi reaction to receiving red card “This is Champions League? Yes? This is Champions League? F___ off!” #JUVPOR pic.twitter.com/yEOWkr2IAz

— D9INE MBAPPE MESSI (@FOOTBALL_D9INE) March 9, 2021