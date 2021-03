Χάαλαντ για Μπόνο: «Δεν κατάλαβα τι είπε, του φώναξα ακριβώς το ίδιο» (pics & vids)

Ο Νορβηγός σούπερ σταρ των Βεστφαλών φτάνοντας στα 102 τέρματα καριέρας και όντας ο νεαρότερος με 20 γκολ στο Champions League έχοντας χρειαστεί μόλις 14 παιχνίδια για να το πετύχει αυτό, «μανούριασε» με τον Μπόνο κατά τη διάρκεια του ισόπαλου (2-2) επαναληπτικού αγώνα με τους Ανδαλουσιανούς στο Signal Iduna Park.

Μετά την απόκρουση του τερματοφύλακα της Σεβίλλης στην εκτέλεση του πέναλτι και προτού δοθεί η επανάληψη, ο Μπόνο άρχισε να του φωνάζει κάτι δικά του για να τον πικάρει...

Μόλις ο ρέφερι διέταξε το νέο χτύπημα από την άσπρη βούλα και ο Χάαλαντ σκόραρε, πήγε από πάνω του και του φώναζε ακριβώς το ίδιο, με αποτέλεσμα να... τον πάρουν στο κυνήγι οι υπόλοιποι παίκτες της Σεβίλλης!

Οι Χάαλαντ και Μπόνο έφυγαν αγκαλιασμένοι από τον αγωνιστικό χώρο στο φινάλε και ο επιθετικός της Ντόρτμουντ ανέφερε:

«Κάτι άρχισε να μου φωνάζει όταν έχασα το πρώτο πέναλτι, αλλά δεν καταλάβαινα τι ακριβώς είπε. Μόλις σκόραρα πήγα και του φώναζα ακριβώς το ίδιο που είχα ακούσει από εκείνον. Σκέφτηκα “μακάρι να καταφέρω να του βάλω ξανά γκολ” όταν αστόχησα την πρώτη φορά και το κατάφερα. Πραγματικά δεν ξέρω τι σήμαινε αυτό που μου είπε».

Haaland & Bounou: A Short Story ⁣

⁣⁣⁣

- Bounou taunts Haaland for saving his penalty ⁣⁣

⁣

- Haaland gets his revenge as penalty is retaken ⁣⁣

⁣

- Nothing but respect at the full-time whistle pic.twitter.com/mmNT9zJ6Nd

— 433 (@433) March 9, 2021