Μπορεί να πέρασε από… σαράντα κύματα, αλλά το δεύτερο γκολ του Έρλινγκ Χάαλαντ κόντρα στη Σεβίλλη είναι γεγονός. Ο Νορβηγός έχει «εκτελέσει» τους Ανδαλουσιανούς επί προσωπικού, αφού είχε σκοράρει χατ-τρικ στον πρώτο αγώνα και πλέον, έχει στο όνομά του ένα τρομακτικό all-time ρεκόρ στο Champions League.

Συγκεκριμένα, έφτασε τα τέσσερα διαδοχικά παιχνίδια όπου σκοράρει τουλάχιστον δύο γκολ (είχε σκοράρει από δύο γκολ εντός κι εκτός έδρας με την Κλαμπ Μπριζ), επίδοση που δεν έχει πραγματοποιήσει κανείς από τους τεράστιους σκόρερ της διοργάνωσης στο παρελθόν.

Έτσι, έφτασε παράλληλα και τα 20 γκολ σε 14 ματς στον θεσμό, 10 λιγότερα από τον μέχρι πρότινος πιο «γρήγορο» παίκτη που έπιασε το εν λόγω ορόσημο (Χάρι Κέιν, 20 γκολ σε 24 ματς).

4 - @ErlingHaaland from @BlackYellow is the first player to score at least 2 goals in 4 Champions League matches in a row. Wunderkind. #BVBSEV pic.twitter.com/jCG9uirPlR

— OptaFranz (@OptaFranz) March 9, 2021