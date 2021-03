Το κλίμα μεταξύ Μπαρτσελόνα και Παρί Σεν Ζερμέν πριν από τη μεταξύ τους ρεβάνς στο «Παρκ Ντε Πρενς» δυναμιτίστηκε για τα καλά. Και για αυτό, φέρουν ευθύνη οι σκληροπυρηνικοί οπαδοί των Παριζιάνων, οι οποίοι ξεχύθηκαν στους δρόμους της πόλης και ύψωσαν εμετικά πανό, με ένα εξ αυτών να διαβάλλει τη Σακίρα.

Η σύντροφος του Ζεράρ Πικέ (απών λόγω τραυματισμού από τη ρεβάνς) και παγκοσμίου φήμης καλλιτέχνιδα βρέθηκε στο στόχαστρο των ultras, οι οποίοι έβαλαν το όνομά της δίπλα στη φράση «A La Jonquera». Υποννοώντας την περιοχή στα σύνορα Καταλονίας – Γαλλίας που είναι γνωστή για τις εκδιδόμενες γυναίκες της, σε ένα εντελώς χυδαίο και προσβλητικό πανό που αμέσως προκάλεσε σάλο στα social media και τη δημοφιλία του hashtag «#respectshakira» (σ.σ. σεβασμός στη Σακίρα).

PSG ultras put together some banners on Sunday which includes this sexist remark towards Gérard Pique's wife, Shakira. La Jonquera is a town in Catalunya close to the French border recognised as a hub for prostitution. (via @PanameReBirth) pic.twitter.com/1NavyIyzOj

