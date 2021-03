Δεν προλαβαίνει τη ρεβάνς με την Μπαρτσελόνα ο Νεϊμάρ

Ο Βραζιλιάνος μεσοεπιθετικός είχε τραυματιστεί στο γόνατο στον αγώνα Κυπέλλου με την Καέν, με αποτέλεσμα να τεθεί νοκ-άουτ από το πρώτο ματς της φάσης των «16» του Champions League, με την Μπαρτσελόνα στο «Καμπ Νόου».

Ολο αυτό το διάστημα δούλευε εντατικά προκειμένου να προλάβει τη ρεβάνς με την πρώην ομάδα του. Ο προπονητής του Μαουρίτσιο Ποτσετίνο, σε πρόσφατες δηλώσεις του είχε τονίσει πως ο Νεϊμάρ δεν θέλει να απουσιάσει από το εν λόγω παιχνίδι αλλά τελικά όπως όλα δείχνουν, ο Αργεντινός τεχνικός δεν θα τον έχει στη διάθεσή του.

Κι αυτό διότι μπορεί ναι μεν ο Βραζιλιάνος είναι σε θέση να πάρει κάποια αγωνιστικά λεπτά, αλλά στην Παρί δεν θέλουν να ρισκάρουν με την χρησιμοποίησή του και να τον χάσουν και για τα επόμενα κρίσιμα παιχνίδια.

CONFIRMED: Neymar will miss the 2nd leg of the Champions League Round of 16 clash against Barcelona..

We all know what date is coming up.. pic.twitter.com/qhLaC8BjSd

