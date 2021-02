Ολιβιέ Ζιρού: Ποιότητα... από την κορυφή ως τα νύχια (vids)

Ο Ζιρού σκόραρε γι' ακόμα μια φορά στο φετινό Champions League κι όχι απλά βρήκε δίχτυα για την Τσέλσι, αλλά το έκανε με εντυπωσιακό τρόπο απέναντι στην Ατλέτικο Μαδρίτης στο πρώτο ματς των «16» της διοργάνωσης που λόγω κορονοϊού διεξήχθη στο Βουκουρέστι.

Ο Γάλλος στράικερ των «μπλε» στο 68ο λεπτό βλέποντας την μπάλα να έχει πάρει ύψος στην περιοχή, απλά γύρισε το κορμί του, έκανε το ανάποδο ψαλίδι και σκόραρε για το 1-0. Αυτό, βέβαια, επιβεβαιώθηκε με περίπου τρία λεπτά καθυστέρηση λόγω της εξέτασης της φάσης από τον VAR για το πόδι από το οποίο η μπάλα έφυγε και κατεύθυνθηκε στον Ζιρού για να διαπιστωθεί αν ήταν οφσάιντ ή όχι.

Ο Ζιρού κατάφερε σε μια νύχτα όπου ο Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι αναρριχήθηκε στην 3η θέση των σκόρερ του Champions League και η Μπάγερν διέλυσε με τέσσερα τέρματα την Λάτσιο στη Ρώμη, να συγκεντρώσει πάνω του όλο το ενδιαφέρον και τους μεγαλύτερους τίτλους στα Media που ασχολήθηκαν με το ματς του Βουκουρεστίου.

Very happy to score this goal for the team and for a hard fought win!

Strong team performance

Let’s keep going #Blues #chelsea #UCL pic.twitter.com/pBbwWfvZTC

— Olivier Giroud (@_OlivierGiroud_) February 24, 2021