O Λουίς Σουάρες «μονομαχούσε» με τον Αντόνιο Ρούντιγκερ κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης της Ατλέτικο με την Τσέλσι, όταν θέλοντας να κλέψει την μπάλα από τον αντίπαλό του αποφάσισε να χρησιμοποιήσει μία περίεργη μέθοδο... Να τον τσιμπήσει.

Ο Ουρουγουανός επιθετικός των «ροχιμπλάνκος», μπορεί να μην δάγκωσε τον αντίπαλό του αυτή τη φορά, ωστόσο προσπάθησε με έναν περίεργο τρόπο να βγει κερδισμένος από μια μονομαχία, με τον κεντρικό αμυντικό της Τσέλσι. Ωστόσο, δεν τα κατάφερε καθώς ο Γερμανός στόπερ των «μπλε» χρησιμοποίησε σωστά το κορμί του και δεν επέτρεψε στον Σουάρες να γίνει αποδέκτης της μπάλας.

Ωστόσο, η ένταση και τα «γαλλικά» μεταξύ των δύο δεν έλειψαν. Ο Ρούντιγκερ ζήτησε τα... ρέστα από τον Σουάρες γι' αυτή την απερίσκεπτη ενέργεια, με τον επιθετικό της Ατλέτικο να τον σπρώχνει. Τελικά, μετά τη βοήθεια του Μπριχ τα πνεύματα ηρέμησαν και το παιχνίδι συνεχίστηκε...

Suarez really move from biting to pinching , this man pic.twitter.com/R9gnmrdaXo — Ashara (@xd_Ashara) February 23, 2021

Luis Suarez & Antonio Rüdiger got in each other's face during the final minutes of Atletico Madrid vs. Chelsea pic.twitter.com/5pSOB1js0S #ATMCHE — mury(@Popular515) February 23, 2021

Luis Suarez pinching Rudiger’s thigh? Remember when he pinched Evra’s skin too while racially abusing him then tried to claim it was all good natured. Awful human being. pic.twitter.com/qxccBs1wmm — Jay Motty (@JayMotty) February 23, 2021

