Στα 35 του χρόνια, ο Ολιβιέ Ζιρού αποδεικνύεται ο πιο αξιόπιστος φορ για τις ευρωπαϊκές βραδιές που είχε η Τσέλσι στη μετά Ντιντιέ Ντρογκμπά εποχή.

Το απίθανο γκολ με ψαλιδάκι, με το οποίο χάρισε τη νίκη κόντρα στην Ατλέτικο Μαδρίτης είναι από μόνο του άξιο αναφοράς, αλλά οι αριθμοί του το αποδεικνύουν στο 100%. Ο Γάλλος στράικερ έφτασε τα έξι γκολ στη φετινή διοργάνωση (τα 4 στην εκτός έδρας νίκη κόντρα στη Σεβίλλη, συνολικά 15 σε 16 συμμετοχές ως παίκτης των Μπλε), επίδοση που είχε να σημειωθεί εννέα χρόνια, από τη μυθική χρονιά κατάκτησης με πρωταγωνιστή τον Ιβοριανό θρύλο.

Εκείνος είχε σταματήσει επίσης στα έξι τέρματα, με highlight το γκολ λύτρωσης στο 89’ του τελικού του Μονάχου. Πλέον, ο Ζιρού θα έχει την ευκαιρία να κυνηγήσει και τις δύο κορυφαίες επιδόσεις των Μπλε σε μία σεζόν του Champions League, που κρατούν οι Νικολά Ανελκά (7, 2010/11) και Τόρε Άντρε Φλο (8, 1999/00).

Olivier Giroud becomes the first Chelsea player to score 6 goals or more in a Champions League campaign since Didier Drogba (6) in 2011/12...#UCL pic.twitter.com/YfyExf3I22

— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) February 23, 2021