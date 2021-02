Ατλέτικο – Τσέλσι (ενδεκάδες): Φουλ επίθεση για το πάνω χέρι (pics)

Με επιθετικό σχήμα κατεβαίνουν Ατλέτικο Μαδρίτης και Τσέλσι στο «Arena Naţională» του Βουκουρεστίου για τον μεταξύ τους, πρώτο αγώνα για τους «16» του Champions League (22:00, Cosmote Sport 1 HD).

Ο Ντιέγκο Σιμεόνε ξεκινάει με δίδυμο Ζοάο Φέλιξ και Λουίς Σουάρες, ενώ ο Τόμας Τούχελ με Τίμο Βέρνερ και Ολιβιέ Ζιρού, σε αναζήτηση των γκολ που θα φέρουν λίγο πιο κοντά την οκτάδα της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης.

