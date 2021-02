Σπάει όλα τα ρεκόρ ο Χάαλαντ, άφησε πίσω του θρύλους του ποδοσφαίρου (pic & vid)

Ο Νορβηγός επιθετικός των Βεστφαλών με τα δύο γκολ που πέτυχε βοήθησε την ομάδα του να πάρει τη νίκη με 3-2 απέναντι στη Σεβίλλη, δίνοντας παράλληλα και το προβάδισμα πρόκρισης στη Ντόρτμουντ για τα προημιτελικά του Champions League.

Μετά από αυτά τα δύο τέρματα, ο Έρλινγκ Χάαλαντ έφτασε τα 41 γκολ σε 42 παιχνίδια με την Ντόρτμουντ, τα 8 τέρματα σε 5 ματς στο Champions League ενώ πλέον μετράει 18 γκολ σε 13 ματς στην καριέρα του στη συγκεκριμένη διοργάνωση.

Μεταξύ άλλων, είναι και ο πιο γρήγορος που φτάνει τα 10 με μια ομάδα, αφού χρειάστηκε μόλις 7 συμμετοχές.

Τα ρεκόρ όμως για τον 20χρονο φορ δεν σταματάνε εδώ, καθώς ο πλέον έχει πετύχει περισσότερα γκολ στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση σε σχέση με θρύλους του αθλήματος.

Εως τώρα ο Χάαλαντ μετράει 1,64 γκολ ανά 90λεπτο στη διοργάνωση. Πολλά περισσότερα από ότι είχε ο πετύχει ο Μέσι (0,47) αλλά και ο Μπαπέ (0,67) όταν ήταν στην ηλικία του. Αν μη τι άλλο εντυπωσιακοί αριθμοί για έναν 20χρονο ποδοσφαιριστή...

Erling Haaland is NOT human.

He has scored 18 goals in the Champions League in just 13 games.

He's already scored more Champions League goals than:

Ballack (16)

Firmino (15)

Zidane (14)

Ronaldo (14)

Adriano (14)

Villa (14)

Tevez (13)

Falcao (12)

Still just 20 years old. pic.twitter.com/le5p2gqdYf

— FootballFunnys (@FootballFunnnys) February 17, 2021