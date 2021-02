Χάαλαντ: «Το χατ-τρικ του Μπαπέ μού έδωσε κίνητρο» (pic & vid)

Αν υπήρχε η επικρατούσα άποψη ότι οι δυο τους θα μονοπωλήσουν για το χρίσμα του κορυφαίου στη μετά Μέσι-Κριστιάνο εποχή, οι εμφανίσεις τους στον πρώτο αγώνα των «16» του Champions League το επιβεβαίωσαν περίτρανα. Ένα 24ωρο μετά το μυθικό χατ-τρικ του Κιλιάν Μπαπέ στο «Καμπ Νόου» κόντρα στη Μπαρτσελόνα, ο Έρλινγκ Χάαλαντ απέδειξε ότι βρίσκεται στον… ίδιο, εξωκοσμικό πλανήτη μαζί του, σημειώνοντας δύο γκολ και μία ασίστ στη νίκη της Ντόρτμουντ απέναντι στη Σεβίλλη.

Όπως φάνηκε κι από τις δηλώσεις του μετά το ματς, ο Νορβηγός «killer» παρακολουθεί στενά τα κατορθώματα του Γάλλου σούπερ σταρ και μάλιστα, βρίσκει κίνητρο μέσα από τις εμφανίσεις του βασικού «ανταγωνιστή» του.

«Αγαπώ το Champions League και όταν είδα τον Μπαπέ να βάζει χατ-τρικ χθες, πήρα κίνητρο από εκείνον. Ήταν ωραία βραδιά», δήλωσε χαρακτηριστικά, αρνούμενος, πάντως, να παραδεχτεί την ταμπέλα της προσωπικής «κόντρας» με τον 22χρονο στράικερ:

«Όχι, δεν είμαστε σε μονομαχία. Απλά είδα το παιχνίδι, έβαλε μερικά όμορφα γκολ και πήρα την ώθηση από εκείνον».

Μάλιστα, ρωτήθηκε και για το ενδιαφέρον της Ρεάλ Μαδρίτης και τη λατρεία από τους φίλους της ομάδας, απαντώντας διπλωματικά πως:

«Είναι πάντα ωραίο όταν σε θέλει κάποιος»

.@ErlingHaaland: – When I saw Mbappé score the hat-trick yesterday I got free motivation, so thanks to him.

pic.twitter.com/1dh0cpJ3Wt

— Viaplay Fotball (@ViaplayFotball) February 17, 2021