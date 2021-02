H UEFA ματαίωσε το φετινό Youth League! (pic)

Και, ξαφνικά, Youth League οριστικά τέλος για φέτος! Η UEFA ανακοίνωσε ότι ματαιώνει την διοργάνωση του Champions League των Νέων, ώστε να διαφυλάξει την υγεία των νεαρών ποδοσφαιριστών από την πανδημία του κορονοϊού.

Όπως εξήγησε σε σχετική της ανακοίνωση η ευρωπαϊκή συνομοσπονδία, αρχικά υπήρξε η σκέψη για μετάθεση της διοργάνωσης, όπως συνέβη πέρυσι (με την κατάκτησή της από την Ρεάλ Μαδρίτης).

Τα διάφορα μέτρα που έχουν λάβει οι υγειονομικές Αρχές σε όλη την Ευρώπη, όμως, οδήγησαν την εκτελεστική επιτροπή στην οριστική ματαίωσή της, αφού δεν θεωρεί πως θα μπορούσε αυτή να διεξαχθεί στο μέλλον και μέχρι το τέλος της φετινής σεζόν.

Έμειναν με την όρεξη, λοιπόν, οι ομάδες Νέων Ολυμπιακού και ΠΑΟΚ, οι οποίες είχαν κληρωθεί στην φάση των «64» με την αγγλική Μάντσεστερ Σίτι και την πολωνική Γκόρνικ Ζάμπρζε αντίστοιχα. Οι αγώνες επρόκειτο να διεξαχθούν 2 και 3 Μαρτίου.

The 2020/21 UEFA Youth League season has been cancelled #UYL https://t.co/vr0okLhvwZ

— UEFA Youth League (@UEFAYouthLeague) February 17, 2021