Αβέβαιο το μέλλον του Κούμαν στην Μπαρτσελόνα μετά την ήττα από την Παρί (vid)

Oι Καταλανοί χρειάζονται ένα θαύμα στη ρεβάνς του Παρκ Ντε Πρενς για να πάρουν την πρόκριση στη φάση των «16» του Champions League, μιας και μετά το 1-4 στο «Καμπ Νόου» η κατάσταση δεν ανατρέπεται εύκολα.

Ο Ρόναλντ Κούμαν, μετά το τέλος της αναμέτρησης με τους Παριζιάνους, δεν κρύφτηκε πίσω από το δάκτυλό του τονίζοντας πως η ομάδα του έχει λίγες πιθανότητες να πετύχει την ανατροπή, ενώ μεταξύ άλλων μίλησε για το μέλλον του, το οποίο μοιάζει αβέβαιο αυτή τη στιγμή.

«Το μέλλον μου στην Μπαρτσελόνα; Θα είμαι ειλικρινής. Αποδέχομαι την ήττα και θα δουλέψουμε. Ε ίναι τρελό να λέω ότι δεν θέλω να συνεχίσω λόγω μιας ήττας. Είμαστε στα μισά, όχι στο τέλος. Μια αλλαγή δεν συμβαίνει σε δύο μήνες. Είμαι βέβαιος ότι εάν συνεχίσουμε σε αυτό το μονοπάτι, θα βελτιώσουμε τα πράγματα και θα μπορέσουμε να φτάσουμε στο επίπεδο που περιμένουμε. Αλλά τώρα δεν είμαστε ακόμα εκεί», τόνισε μεταξύ άλλων ο 57χρονος τεχνικός.

Πάντως σύμφωνα με τα όσα αναφέρει το « Catalunya Ràdio» το μέλλον του Ρόναλντ Κούμαν στην τεχνική ηγεσία του συλλόγου, είναι αρκετά ασαφές στην παρούσα χρονική στιγμή, ενώ δεν αποκλείεται να υπάρξουν εξελίξεις μετά και την εκλογή της νέας διοίκησης στις 7 Μαρτίου.

@RonaldKoeman reacts to the defeat in the first leg of the @ChampionsLeague last 16. #BarçaPSG pic.twitter.com/7SRNu3cQ09

— FC Barcelona (@FCBarcelona) February 16, 2021