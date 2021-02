Η Μπαρτσελόνα έχει δεχθεί 12 γκολ στα δύο τελευταία νοκ-άουτ του Champions League! (vids)

Υπό κατάρρευση η Μπαρτσελόνα. Μετά τη νέα ήττα που υπέστη, αυτή τη φορά από την Παρί Σεν Ζερμέν στο «Καμπ Νόου», γράφτηκε μια μαύρη σελίδα στην ευρωπαϊκή της ιστορία.

Κι αυτό διότι στα δύο τελευταία νοκ-άουτ που έδωσε στο Champions League, είδε συνολικά την εστία της να παραβιάζεται 12 φορές! Μετά το 2-8 (!) της Μπάγερν Μονάχου, ήρθε το εκκωφαντικό 1-4 από την Παρί Σεν Ζερμέν, για να υπογράψει ακόμα μία συντριβή.

Barcelona have conceded 12 goals in their last two Champions League knockout games pic.twitter.com/AU76h64F4S

— B/R Football (@brfootball) February 16, 2021