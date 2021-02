O Λιονέλ Μέσι βρήκε δίχτυα κόντρα στην Παρί Σεν Ζερμέν και παράλληλα πέτυχε κάτι ανεπανάληπτο, κάτι θρυλικό! Ο Αργεντίνος σταρ της Μπαρτσελόνα σκοράρει 17 διαδοχικά χρόνια στο Champions League (2005-2021), ισοφαρίζοντας το ρεκόρ του Ραούλ (1995-2011).

Lionel Messi has scored a Champions League goal in 17 consecutive years - equalling the #UCL record

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021 pic.twitter.com/epfegTtCPC

— Goal (@goal) February 16, 2021