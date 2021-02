Με την έναρξη της τελικής ευθείας του φετινού Champions League, τη φάση των νοκ-άουτ, αναζοπυρώνεται για τα καλά και η κουβέντα για τα φαβορί του τίτλου. Ο πολύπειρος Μαρτσέλο Λίπι κατέδειξε την άποψή του με τις… προφανείς επιλογές, με την ακάθεκτη Μάντσεστερ Σίτι του Πεπ Γκουαρδιόλα να συγκεντρώνει αν μη τι άλλο τις υψηλότερες πιθανότητες βάσει της κατάστασης στην οποία βρίσκεται.

Όπως δημοσίευσε και το «FiveThirtyEight», οι Πολίτες κατέχουν ουσιαστικά το 1/3 των πιθανοτήτων για την κατάκτηση της κούπας με τα μεγάλα αυτιά, με την υπερασπιζόμενη πρωταθλήτρια, Μπάγερν Μονάχου, να της αντιστοιχεί ποσοστό 11% στην 3η θέση.

Η έκπληξη, όμως, είναι σίγουρα η Μπαρτσελόνα, η οποία μεσολαβεί στη 2η θέση με 13%, ενώ την πρώτη πεντάδα συμπληρώνουν η Λίβερπουλ, παρά το κακό φεγγάρι που διανύει και η πολυνίκης, Ρεάλ Μαδρίτης.

Αναλυτικά η λίστα των φαβορί. Συμφωνείτε;

The favourites to win the Champions League pic.twitter.com/g3LL9prAsE

— ESPN FC (@ESPNFC) February 16, 2021