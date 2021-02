Κλοπ: «Ξέρω να βάζω όρια, μην ανησυχεί κανείς για εμένα» (vid)

Ο Κλοπ στη συνέντευξη Τύπου ενόψει της αναμέτρησης της Λίβερπουλ με την Λειψία για τους «16» του Champions League διέψευσε οτιδήποτε έχει γραφτεί περί αποχώρησης από τον πάγκο των «κόκκινων», δήλωσε ότι δεν χρειάζεται διάλειμμα, ωστόσο, έδειξε και τι άνθρωπος είναι...

«Ξέρω πότε να σταματάω τις σκέψεις στο μυαλό μου και που είναι τα όρια του πόσο με επηρεάζουν τα πράγματα. Δεν θέλω να μιλήσω για προσωπικά θέματα, όμως ναι, υπήρξαν δύσκολες στιγμές, όλοι το ξέρουν.

Μπορεί να μοιάζω έτσι γιατί είναι ο καιρός περίεργος, το μούσι μου γίνεται γκρίζο, δεν κοιμάμαι πολύ, αλλά είμαι γεμάτος ενέργεια. Κι ας μην φαίνεται. Είμαι έτοιμος για την πρόκληση που έχει παρουσιαστεί. Πραγματικά δεν θα πρέπει ν' ανησυχεί κανείς για εμένα...» είπε ο Kloppo...

"I'm full of energy. This situation is a challenge."

