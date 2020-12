Κολίνα: «Η ανατροπή της Γιουνάιτεντ στον τελικό του Champions League το 1999 θα μου μείνει αξέχαστη»

Ο Ιταλός πρώην ρέφερι έριξε τίτλους στη διεθνή του καριέρα σφυρίζοντας το Πορτογαλία-Σλοβακία για τα προκριματικά του Μουντιάλ 2006. Είχε κερδίσει τον σεβασμό όλων για την ικανότητα που είχε να επιβληθεί στους παίκτες και να διατηρήσει τον έλεγχο του παιχνιδιού.

Ο Κολίνα είχε διευθύνει μεταξύ άλλων τελικούς Μουντιάλ (2002) και Champions League, ωστόσο σύμφωνα με τον ίδιο το ματς που δεν θα ξεχάσει ποτέ είναι ο τελικός του Champions League 1999 μεταξύ Μπάγερν Μονάχου και Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ.

Τότε όπου οι Βαυαροί ήταν μπροστά στο σκορ μέχρι το 90ο λεπτό και οι «κόκκινοι διάβολοι» με δύο γκολ στις καθυστερήσεις ανέτρεψαν την κατάσταση κατέκτησαν τον τρόπο, προσφέροντας έτσι κι μια αξέχαστη στιγμή στον Κολίνα.

«Ήταν μία σκληρή σκηνή με τους πρωταγωνιστές τους παίκτες της Μπάγερν επειδή κατά τη διάρκεια των 90 λεπτών η Μπάγερν ήταν χωρίς αμφιβολία η καλύτερη ομάδα. Δικαιούτο 100% να έχει πάρει το ματς. Και ξαφνικά, δύο λεπτά, δύο γκολ. Εκείνη τη στιγμή ήταν πεπεισμένοι πως είχαν πάρει τη νίκη αλλά ξαφνικά έχασαν το τρόπαιο.

Υπήρχαν δύο διαφορετικές στιγμές σε αυτό τον αγώνα. Η μία όπου μία ομάδα παικτών που ήταν πεπεισμένη πως θα κερδίσει, δεν το έκανε, και η άλλη όπου ένα γκρουπ παικτών που δεν φαντάστηκαν ποτέ ότι θα νικούσαν, ξαφνικά βρέθηκαν να γιορτάζουν. Ήταν κάτι που δεν θα το ξεχάσω ποτέ.

Δεν υπάρχουν λόγια. Αυτό που αισθάνθηκα αμέσως ήταν πως έπρεπε να βοηθήσω μερικούς παίκτες της Μπάγερν να σηκωθούν επειδή υπήρχαν ακόμα 20 δευτερόλεπτα παιχνιδιού. Προσπάθησα να χρησιμοποιήσω τη φυσική δύναμή μου και να σηκώσω αυτούς τους παίκτες για να συνεχίσουν.

Αυτές είναι στιγμές που καταδεικνύουν πραγματικά πόσο παθιάζονται οι ποδοσφαιριστές με αυτό που κάνουν. Επιπλέον το ματς αυτό θα μου μείνει αξέχαστο και για την αντίδραση των οπαδών της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ μετά το δεύτερο γκολ της ομάδας τους.

Έκαναν έναν εκπληκτικό θόρυβο, σαν τον βρυχηθμό ενός λιονταριού. Το κοντράστ των συναισθημάτων της χαράς και της λύπης είναι πράγματα που δεν μπορώ να ξεχάσω από εκείνο το ματς. Επίσης, δε θα ξεχάσω και τα θλιμμένα μάτια του Λόταρ Ματέους όταν κοίταξε το τρόπαιο», ήταν τα λόγια του.

