Το βράδυ της Τετάρτης (09/12) συμπληρώθηκαν οι ομάδες που θα διασταυρώσουν τα ξίφη του για τους «16» του Champions League. Πλέον άπαντες στρέφουν την προσοχή τους στην κλήρωση που θα γίνει τη Δευτέρα (14/12, 13:00) στη Νιόν της Ελβετίας, με τους αγώνες να διεξάγονται στις 16/17/23/24 Φεβρουαρίου και οι ρεβάνς στις 9/10/16/17 Μαρτίου.

Οι στατιστικολόγοι πάντως έχουν φροντίσει να κάνουν ήδη τις προβλέψεις τους, όσον αφορά τα ζευγάρια για την συγκεκριμένη φάση της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης. Βάσει των στατιστικών τους, το ζευγάρι Μπαρτσελόνα-Μπάγερν συγκεντρώνει αρκετές πιθανότητες για να προκύψει (συγκεκριμένα 22,118%).

Σε περίπτωση που η κληρωτίδα βγάλει τις δύο αυτές ομάδες αντιμέτωπες θα σημάνει και πρόωρο αποκλεισμό για μια από τις δύο...

Βέβαια, δεν είναι μόνο αυτό καθώς θα ξυπνήσει... μνήμες του Αυγούστου. Τότε που η Μπάγερν είχε επικρατήσει με 8-2 της Μπαρτσελόνα στο περασμένο Champions League.

Παρακάτω, μπορείτε να δείτε με μπλε χρώμα τις μεγαλύτερες πιθανότητες που υπάρχουν για τα ζευγάρια. Με κίτρινο τις πιο μικρές και με κόκκινο όσες ίσα ίσα ξεπερνούν το 10%. Με γκρι και 0% έχουμε όσες ομάδες έπαιξαν μαζί στον όμιλο και φυσικά όσες ανήκουν στην ίδια χώρα.

