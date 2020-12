Μπουφόν: Ο μοναδικός με clean sheet στο Champions League σε τέσσερις δεκαετίες!

Ο θρυλικός «Τζίτζι» πρώτα σταμάτησε κάθε προσπάθεια του Μέσι στο παιχνίδι της περασμένης Τρίτης όταν η Γιουβέντους πέρασε με επιβλητικό τρόπο από τη Βαρκελώνη φτάνοντας στο 3-0 με δυο γκολ του Κριστιάνο Ρονάλντο και κατακτώντας την κορυφή του γκρουπ.

Ο Μπουφόν ήταν εντυπωσιακός παρά το γεγονός πως σε λίγο καιρό κλείνει τα 43 του χρόνια, κράτησε ακόμα ένα clean sheet στην καριέρα του (το 412ο) και το έκανε για 17η αγωνιστική περίοδο στην κορυφαία ευρωπαϊκή διασυλλογική διοργάνωση!

Είναι πλέον ο πρώτος τερματοφύλακας που έχει καταφέρει στην ιστορία του κορυφαίου θεσμού να κρατήσει ανέπαφη την εστία του σε τέσσερις διαφορετικές δεκαετίες, ξεκινώντας από τα 90's και συνεχίζοντας το 2000, το 2010 και πλέον στο ξεκίνημα της δεκαετίας του 2020!

O Μπουφόν σταμάτησε τον Μέσι, του πήρε και την… φανέλα (vids)

Gianluigi Buffon is the first goalkeeper to keep a Champions League clean sheet in four different decades (1990s, 2000s, 2010s, 2020s) @RichJolly pic.twitter.com/sx1ondPhAu

— SPORTbible (@sportbible) December 10, 2020