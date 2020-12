Νεϊμάρ: «Δεν θέλω να φύγω από την Παρί, δεν μου πέρασε ποτέ από το μυαλό» (pic)

Μία από τις καλύτερες εμφανίσεις του με τη φανέλα της Παρί, πραγματοποίησε ο Νεϊμάρ απέναντι στην Μπασακσεχίρ, καθώς με το χατ-τρικ που πέτυχε, έφτασε τα 21 τέρματα με τους Παριζιάνους στο Champions League.

Με αυτόν τον τρόπο έγινε και ο μοναδικός παίκτης που έχει πετύχει 20+ γκολ στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση με δύο διαφορετικές ομάδες, μιας και έχει ήδη 20 γκολ με την φανέλα της Μπαρτσελόνα.

Μετά το τέλος του αγώνα ο Βραζιλιάνος άσος, θέλησε να τονίσει το πόσο χαρούμενος είναι στην Παρί, ξεκαθαρίζοντας πως αυτή τη χρονική περίοδο δεν έχει στο μυαλό του να αποχωρήσει από την γαλλική ομάδα.

«Είμαι χαρούμενος στο Παρίσι, με την ομάδα, τους συμπαίκτες μου. Δεν θέλω να φύγω από την Παρί, δεν μου πέρασε ποτέ από το μυαλό», ανέφερε χαρακτηριστικά.

20/20 - Neymar is the first player in the history of the European Cup/Champions League to score 20 goals for two different teams (Barcelona and PSG). Vision. pic.twitter.com/dV75pUE6jC

— OptaJoe (@OptaJoe) December 9, 2020