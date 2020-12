Μάντσεστερ Σίτι: Ο Στέφεν, η επίσκεψη στο Etihad και το ντεμπούτο στο Champions League (pic)

Ο 25χρονος τερματοφύλακας έγινε ο 9ος Αμερικανός ποδοσφαιριστής που παρουσιάζεται στο φετινό Champions League και κατάφερε να κρατήσει το μηδέν στην εστία του στο παιχνίδι με την Μαρσέιγ, όπου η ομάδα του Πεπ Γκουαρδιόλα έφτασε στο 3-0 στην τελευταία αγωνιστική της φάσης των ομίλων.

Ο Στέφεν, πριν από μόλις έξι χρόνια, όταν τότε ήταν 19χρονο παιδί, είχε ταξιδέψει στο Μάντσεστερ με την ομάδα του, την Maryland Soccer και όλοι μαζί είχαν φωτογραφηθεί με ενθουσιασμό έξω από το Etihad. Τώρα, είναι εκείνος που έπαιξε εκεί και υπερασπίστηκε την εστία της Σίτι...

