Λίβερπουλ: Από το όνειρο της αρχηγίας, στην απόλυτη πραγματικότητα (pics)

Έχοντας καταφέρει να ζήσει τόσο μεγάλες στιγμές ως μέλος των «κόκκινων» με μετάλλιο Πρωταθλητή Ευρώπης, Παγκόσμιου Κυπελλούχου Συλλόγων, κατόχου ευρωπαϊκού Super Cup και φυσικά ως Πρωταθλητής Αγγλίας, ο ΤΑΑ κατάφερε ακόμα ένα σπουδαίο πράγμα στην ποδοσφαιρική του καριέρα.

Να γίνει αρχηγός της αγαπημένης του ομάδας. Της Λίβερπουλ. Και μάλιστα σε ευρωπαϊκό παιχνίδι.

Από τότε που ως πιτσιρικάκι το ονειρευόταν φορώντας το περιβραχιόνιο στα παιδικά κλιμάκια του συλλόγου, μέχρι τώρα, στα τελειώματα του 2020 στο ματς με τη Μίντιλαντ, κατάλαβε πως μερικές φορές τα όνειρα γίνονται πραγματικότητα και θέλησε να το μοιραστεί μέσω social media...

«Έλειπαν οι Χέντερσον, Μίλνερ, Φαν Ντάικ και Βαϊνάλντουμ και ήταν ο αμέσως επόμενος μακροβιότερος στην ομάδα αυτή τη στιγμή. Οπότε ήταν κάτι βάσει λογικής, δεν χρειάστηκε καν να το σκεφτώ» είπε ο Κλοπ που του έδωσε το περιβραχιόνιο.

Dreams to reality

Dreams really do come true pic.twitter.com/SXTUyr9Awa

