Παρί – Μπασακσεχίρ: Βίντεο με νέο ηχητικό λεκτικής επίθεσης στον τέταρτο διαιτητή! (vid)

Αν και φέρεται να υπάρχει σχετική αναφορά από το τιμ των διαιτητών για προκλήσεις από πλευράς του Ουεμπό που τον οδήγησαν στην αποβολή από τον πάγκο της Μπασακσεχίρ μέχρι ν' ακουστεί η λέξη «νέγρος» και ν' ακολουθήσει αποχώρηση ομάδων και αναβολή, σε νέο βίντεο ακούγεται λεκτική επίθεση προς τους ρέφερι.

«Στη δική μου χώρα οι Ρουμάνοι» είναι τσιγγάνοι» ακούγεται από μια φωνή, η οποία όμως από το συγκεκριμένο βίντεο δεν μπορεί να υπάρξει σιγουριά για τον άνθρωπο που το είπε...

BREAKING: Voice from the back "In my country, Romanians are gypsy!" No comment.

Initially, I thought it was Topal saying it, judging by lip-reading. I have no certainty on the identity of the one who said it, so I won't advance any name. pic.twitter.com/cPauQ0lM4t

— Emanuel Roşu (@Emishor) December 9, 2020