Μπρούνο Φερνάντες-Ρονάλντο: Πρώτοι στην Ευρώπη με τα περισσότερα εύστοχα πέναλτι (pic)

Ο Μπρούνο Φερνάντες γι' ακόμη ένα παιχνίδι βρήκε δίχτυα από πέναλτι, ωστόσο αυτό δεν ήταν αρκετό για να δώσει τον βαθμό της ισοπαλίας στο ματς με την Λειψία.

Μετά από αυτή την εύστοχη εκτέλεση πέναλτι, ο Πορτογάλος έγινε ο παίκτης με τα περισσότερα εύστοχα πέναλτι από τον Φεβρουάριο (όταν πήρε μεταγραφή για τη Γιουνάιτεντ), ανάμεσα σε όλους τους παίκτες των ομάδων από τα Top-5 πρωταθλήματα της Ευρώπης.

Συγκεκριμένα ο Μπρούνο Φερνάντες, έχει βρει δίχτυα 13 φορές από την άσπρη βούλα. Με αυτό το στατιστικό «σκαρφάλωσε» στην κορυφή της λίστας μαζί με τον Κριστιάνο Ρονάλντο, ο οποίος έχει ακριβώς τον ίδιο αριθμό γκολ με πέναλτι

13 - Since his Man Utd debut in February, no player in Europe's top five leagues has scored more penalties in all competitions than Bruno Fernandes (13 - level with C. Ronaldo). Pause. pic.twitter.com/jQy2EBdhfT

