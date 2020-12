Ο νεαρός μέσος, μαζί με τον Τίνο Ανγιορίν που επίσης ξεκίνησε στο παιχνίδι, αλλά και τον Κάι Χάβερτς, ήταν οι ποδοσφαιριστές στους οποίους άξιζε να σταθεί κανείς για την απόδοσή τους στην ισόπαλη (1-1) αναμέτρηση των «μπλε» με την Κράσνονταρ στο Λονδίνο το βράδυ της Τρίτης.

Φυσικά η Τσέλσι είχε ήδη προκριθεί και εξασφαλίσει την πρωτιά του ομίλου από το επιβλητικό 4-0 επί της Σεβίλλης στην Ανδαλουσία, οπότε το τελευταίο ματς του ομίλου ήταν ευκαιρία για δοκιμές από τον Φρανκ Λάμπαρντ.

Ο Γκίλμουρ, όπως το έκανε στην πρώτη του παρουσία στην 11άδα σε αγώνα της Premier League αλλά και ως βασικός σε ματς του Κυπέλλου Αγγλίας, πήρε το βραβείο του MVP όντας και στο αρχικό σχήμα της ομάδας του σε αναμέτρηση για την κορυφαία ευρωπαϊκή διασυλλογική διοργάνωση.

Ο Λάμπαρντ, μάλιστα, του έκανε το καλύτερο δώρο, αφού, πέραν του ότι τον χαρακτήρισε «εξαιρετικό», έδειξε ότι τον υπολογίζει για το μέλλον κι όχι για δανεισμό, αφού ανέφερε: «Τον βλέπω να ωριμάζει εδώ μαζί μας και να εξελίσσεται...».

Full Premier League debut: MOTM

Full FA Cup debut: MOTM

Full #UCL debut: MOTM

19-year-old Billy Gilmour has made his start to professional football at Chelsea look easy pic.twitter.com/R7NZZIYTaO

— Football on BT Sport (@btsportfootball) December 8, 2020