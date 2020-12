Τρελάθηκε από την χαρά του για τον αποκλεισμό της Γιουνάιτεντ ο Κάραγκερ (pic & vid)

Η Γιουνάιτεντ βρέθηκε πίσω στο σκορ με 3-0 από την Λειψία. Λίγο πριν το τέλος του παιχνιδιού κατάφερε να μειώσει σε 3-2, αλλά το 3-3 δεν ήρθε ποτέ κι έτσι με αυτόν τον τρόπο αποχαιρέτησε το Champions League.

Ο άλλοτε αμυντικός της Λίβερπουλ, Τζέιμι Κάραγκερ βλέποντας την εξέλιξη της αναμέτρησης δεν μπορούσε να πιστέψει στα μάτια του, ότι η Γιουνάιτεντ ήταν πίσω στο σκορ αλλά και ότι στο τέλος δεν πήρε αυτή το εισιτήριο για την επόμενη φάση της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης.

Μάλιστα, δεν δίστασε να πανηγυρίσει μετά το τέλος του ματς, ενώ στα social media πόσταρε και μια φωτογραφία ποζάροντας έχοντας πίσω του το σκορ του αγώνα, πικάροντας μεταξύ άλλων και τον φίλο του και παλαίμαχο μπακ της Γιουνάιτεντ, Γκάρι Νέβιλ.

This was @Carra23 reaction to Man Utd's chance towards the end of the match pic.twitter.com/jinAg4FyY4

— Champions League on CBS Sports (@UCLonCBSSports) December 8, 2020