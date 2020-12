Παρί – Μπασακσεχίρ: Τα έβαλαν με τον Τούχελ γιατί δεν έπαιρνε θέση (vid)

Την ώρα που όλοι είχαν πέσει στον διαιτητή της αναμέτρησης, ζητώντας εξηγήσεις για τα όσα είπε ο τέταρτος στον βοηθό προπονητή της Μπασακσεχίρ, Πιερ Γουεμπό, ο τεχνικός της Παρί, Τόμας Τούχελ παρακολουθούσε... ατάραχος από τον πάγκο του τα όσα διαδραματίζονταν.

Ο επιθετικός της Μπασακσεχίρ, Φρέντικ Γκουλμπράντσεν πλησίασε τον Γερμανό τεχνικό λέγοντας του πως αυτό που είπε ο τέταρτος στο Γουεμπό, ήταν ρατσιστικό σχόλιο.

Από την πλευρά του ο Τούχελ θέλησε να τον καθησυχάσει λέγοντας του πως δεν το γνωρίζει καθώς δεν ήταν εκεί για να ακούσει το τι ακριβώς συνέβη.

Başakşehir's Gulbrandsen: "It’s a racist comment."

PSG's Tuchel: "Did you hear him say it?"

Gulbrandsen: "No..."

Tuchel: "So calm relax."

Gulbrandsen: "... but he said that he said it!"

Tuchel: "You don’t know that." #PSGIBFK

