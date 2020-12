Γιουβέντους σε Μπαρτσελόνα: «Κρατήσαμε τον λόγο μας και σας φέραμε τον πραγματικό GOAT στο γήπεδο σας» (pic)

Μετά το 2-0 της Μπαρτσελόνα στο Τορίνο, οι «μπλαουγκράνα» ήταν αυτοί οι οποίοι είχαν ποστάρει μία φωτογραφία του Μέσι με την λεζάντα: «Είμαστε χαρούμενοι που ήσασταν ικανοί να δείτε τον GOAT στο γήπεδο σας, Γιουβέντους».

Τότε, ο Κριστιάνο Ρονάλντο, δεν είχε προσφέρει τις υπηρεσίες του καθώς ταλαιπωρούταν από κορονοϊό. Η απάντηση της Γιουβέντους ήταν άμεση στο tweet της Μπαρτσελόνα λέγοντας πως: «Μάλλον κοιτάτε σε λάθος λεξικό. Θα φέρουν τον κανονικό στο Καμπ Νου» εννοώντας τον κορυφαίο ποδοσφαιριστή όλων.

Οι «μπιανκονέρι» πέρασαν με το άνετο 3-0 από το «Καμπ Νόου» με δύο γκολ του Πορτογάλου άσου και όπως ήταν αναμενόμενο το τρολάρισμα συνεχίστηκε λέγοντας: «Κρατήσαμε τον λόγο μας, τον φέραμε»,

We are glad you were able to see the on your pitch, @juventusfcen! pic.twitter.com/yh74wh0lNJ

— FC Barcelona (@FCBarcelona) October 28, 2020