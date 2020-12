Παρί – Μπασακσεχίρ: Δίπλα στον Ουεμπό ο Μπαπέ (pic)

Το Παρί-Μπασακσεχίρ έληξε τελικά άδοξα, καθώς παίχτηκαν μόλις 18 λεπτά καθαρής μπάλας όταν στο συγκεκριμένο λεπτό ο βοηθός προπονητή των Τούρκων, Πιερ Ουεμπό έγινε έξαλλος με τον τέταρτο διαιτητή, ο οποίος στο βίντεο ακούγεται ότι τουλάχιστον δύο φορές τον αποκάλεσε “νέγρο”. Ο Ουεμπό αποβλήθηκε, η ομάδα της Τουρκίας αποχώρησε και έτσι ο αγώνας αυτός θα γίνει σύμφωνα με δημοσίευμα της «Equipe» την Τετάρτη (19:55).

Δίπλα στον Ουεμπό έχουν σταθεί πολλοί αθλητές και όχι μόνο ποδοσφαιριστές, με τον Κιλιάν Μπαπέ να είναι ένας από αυτούς. Ο Γάλλος σούπερ σταρ της Παρί με τιτίβισμά του έκανε αναφορά εναντίον του ρατσισμού αναφέροντας πως είναι δίπλα στον Ουεμπό.

SAY NO TO RACISM.

M.WEBO WE ARE WITH YOU.

— Kylian Mbappé (@KMbappe) December 8, 2020