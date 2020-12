Ήρθε, χαιρέτησε τον Λιονέλ Μέσι, σκόραρε δύο φορές, νίκησε. Ο Κριστιάνο Ρονάλντο έκανε δική του τη βραδιά επιστροφής στο «Καμπ Νόου» μετά από περίπου δυόμισυ χρόνια, κυριάρχησε στη «μονομαχία» με τον Λιονέλ Μέσι κι έσπρωξε τη Γιουβέντους στο διπλό πρωτιάς στον όμιλο. Αναμφίβολα, το κλίμα ήταν πανηγυρικό στα αποδυτήρια των Μπιανκονέρι μετά το φινάλε και ο Πορτογάλος σταρ ανέβασε μια φωτογραφία με τους συμπαίκτες του στο twitter, γράφοντας χαρακτηριστικά:

«Πάντα τέλειο να επιστρέφω στην Ισπανία και την Καταλονία, πάντα δύσκολο να παίζω στο ‘’Καμπ Νόου’’ κόντρα σε μια από τις καλύτερες ομάδες που έχω αντιμετωπίσει ποτέ μου. Σήμερα ήμασταν μια ομάδα πρωταθλητών. Μια αληθινή, δυνατή και ενωμένη οικογένεια. Παίζοντας έτσι, δεν έχουμε να φοβηθούμε τίποτα. Πάμε!»

Always great to return to Spain and to Catalunya, always hard to play in Camp Nou against one of the best teams I ever faced. Today we were a team of Champions! A true, strong and united family! Playing like this, we have nothing to fear until the end of the season... Let’s go! pic.twitter.com/PivPpJ3SLh

