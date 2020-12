Ζενίτ – Ντόρτμουντ: Μουκοκό, ο νεαρότερος παίκτης όλων των εποχών στο Champions League (pics)

Η ευκαιρία του για να γράψει ιστορία στο Champions League ήταν το ματς κόντρα στη Ζενίτ. Ή τώρα, ή ποτέ. Ο Γιουσουφά Μουκοκό, το σούπερ wonderkid της Μπορούσια Ντόρτμουντ, βρέθηκε για δύο σερί ματς στην αποστολή αφού συμπλήρωσε τα 16 του χρόνια, αλλά τώρα κατέχει κι επίσημα στο όνομά του το ρεκόρ του νεαρότερου που κάνει ντεμπούτο στο Champions League.

Ο Γερμανός φορ πέρασε στο ματς στο 58ο λεπτό της αναμέτρησης και σε ηλικία 16 χρονών και τριών εβδομάδων, ξεπέρασε την προηγούμενη επίδοση που κρατούσε ο Σελεστίν Μπαμπαγιάρο, ο οποίος είχε ντεμπουτάρει το 1994 με τη φανέλα της Άντερλεχτ (16 και 86 ημερών, κόντρα στη Στεάουα Βουκουρεστίου).

Aged 16 years and 18 days, Youssoufa Moukoko becomes the youngest player in UEFA Champions League history and breaks Celestine Babayaro's record (16 years and 86 days) #ЗенитБоруссия #UCL #ZenitBVB #ZENBVB pic.twitter.com/U6cOjonoAg

1 – Aged 16 years and 18 days @BlackYellow’s Yousouffa #Moukoko becomes the youngest player to ever appear in the @ChampionsLeague – Moukoko beats Celestine Babayaro’s old record by 67 days. Prospect. #UCL #ZenitBVB pic.twitter.com/F6KCL5dbdY

— OptaFranz (@OptaFranz) December 8, 2020