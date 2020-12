Ζιντάν: «Η διοίκηση ξέρει τι να κάνει αν αποκλειστούμε» (vid)

Η Ρεάλ ετοιμάζεται να υποδεχθεί την Γκλάντμπαχ την Τετάρτη (09/12, 22:00) στο πλαίσιο της τελευταίας αγωνιστικής του Champions League και μοναδικός στόχος είναι η νίκη, προκειμένου να πάρει την πρόκριση.

Ο Ζινεντίν Ζιντάν, κατά τη διάρκεια της συνέντευξης Τύπου μίλησε για την αυριανή αναμέτρηση αλλά και για το τι θα γίνει σε περίπτωση που η ομάδα του αποκλειστεί από την φάση των ομίλων στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση.

«Η διοίκηση θα κάνει ό,τι πρέπει να κάνει, όπως πάντα. Το μόνο που σκέφτομαι είναι το αυριανό παιχνίδι. Δεν σκέφτομαι κάτι άλλο αυτή τη στιγμή. Το παρελθόν είναι παρελθόν. Το σημαντικό είναι το παρόν και το μέλλον. Είναι ένα παιχνίδι για να δείξουμε τον χαρακτήρα μας ως ομάδα. Είμαι πεπεισμένος ότι θα τα καταφέρουμε όλοι μαζί», τόνισε μεταξύ άλλων ο Γάλλος τεχνικός.

Zidane: "What we want is to get all three points."#RMUCL | #HalaMadrid pic.twitter.com/w6EigCxwXv

