Κριστιάνο Ρονάλντο: Υποδοχή παρά τον κορονοϊό και αποδοκιμασίες (vid)

Οι «μπιανκονέρι» έφτασαν στην Βαρκελώνη το βράδυ της Δευτέρας με τον CR7 φυσικά να είναι το κεντρικό πρόσωπο για την μεγάλη επιστροφή στην Καταλονία και τη νέα συνάντηση με τον Λιονέλ Μέσι έπειτα από 2,5 χρόνια.

Παρά τα μέτρα για τον κορονοϊό και όσα συνεχίζουν να συμβαίνουν στην Ευρώπη με τον Covid-19, υπήρξε μεγάλος συνωστισμός από κόσμο που θέλησε να αποδοκιμάσει τον Κριστιάνο...

Μέσι – Κριστιάνο: Βίντεο-έπος με την ιστορία τους πριν τη νέα συνάντηση (vid)

Barcelona fans booing Cristiano Ronaldo upon his arrival in Barcelona.

These guys never learn.

pic.twitter.com/toRfguOdyM

