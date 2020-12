Μέσι – Κριστιάνο: Βίντεο-έπος με την ιστορία τους πριν τη νέα συνάντηση (vid)

Μέτρησαν 949 ημέρες χώρια και απόψε, 8 Δεκέμβρη του 2020, θέλουν να κλείσουν το έτος με τον καλύτερο τρόπο. Αρχικά εξασφαλίζοντας την κορυφή του γκρουπ στο οποίο συμμετέχουν οι ομάδες τους στο Champions League κι έπειτα να προσφέρουν στον κόσμο θέαμα σε αυτή τη νέα συνάντησή τους στο γήπεδο.

Η περίσταση είναι ιδιαίτερη και μάλλον... σπάνια, ίσως είναι από τις πολύ τελευταίες φορές που θα τους δούμε αντιμέτωπους και το BT Sport έφτιαξε ένα βίντεο που πραγματικά αξίζει να διαθέσει κανείς χρόνο να το παρακολουθήσει για την πορεία των δύο αστέρων...

Some players play the game, others change the game.

From humble beginnings to legendary status, Lionel Messi and Cristiano Ronaldo have shared the world's stage for 15 years.

We have been blessed to watch them both.

Greatness. Pure and simple

Narrated by @GaryLineker pic.twitter.com/s4NBRSPIfn

— Football on BT Sport (@btsportfootball) December 7, 2020