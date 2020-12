Κούμαν: «Θαυμάζω Μέσι και Κριστιάνο, είναι κρίμα να ψάχνουμε τον καλύτερο» (vids)

Ο Ολλανδός προπονητής της Μπαρτσελόνα στη συνέντευξη Τύπου ενόψει της τελευταίας αγωνιστικής των ομίλων του Champions League και την αναμέτρηση των «μπλαουγκράνα» απέναντι στη Γιουβέντους για την κορυφή του γκρουπ στον οποίο συμμετέχουν οι δύο ομάδες, σχολίασε:

«Δεν χρειαζόμαστε παραπάνω κίνητρο επειδή υπάρχει ο Κριστιάνο. Ξέρουμε ότι παλεύουμε για την πρώτη θέση του γκρουπ. Είναι σημαντικό όταν υπάρχουν κορυφαίοι παίκτες. Ο Κριστιάνο είναι ένας από αυτούς. Πάντοτε παλεύει και σκοράρει. Κάνει τρομερή δουλειά καθημερινά. Πρέπει να αμυνθούμε σωστά απέναντί του για να μη δημιουργήσει πολλούς κινδύνους.

Μαζί με τον Μέσι, είναι οι δύο που τόσα χρόνια βρίσκονται σε τοπ επίπεδο στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο. Είναι οι κορυφαίοι τα τελευταία 10-15 χρόνια. Το να είσαι τόσο επιτυχημένος τόσα χρόνια είναι εκπληκτικό. Είναι διαφορετικοί ως ποδοσφαιριστές βέβαια. Έχουν τρομερά στατιστικά με τα γκολ, τα χατ-τρικ, τους τίτλους... Δεν είναι ωραίο να πούμε ποιος είναι ο κορυφαίος γιατί και οι δύο είναι εκπληκτικοί. Τους θαυμάζω και τους δυο. Μας έχουν χαρίσει τρομερές στιγμές στο ποδόσφαιρο. Μακάρι να τους απολαύσουμε και το βράδυ της Τρίτης».

Το ραντεβού της Τρίτης θα είναι το πρώτο για τους Μέσι και Κριστιάνο έπειτα από 2,5 χρόνια μετά και τη φυγή του Πορτογάλου από την LaLiga. Στο πρώτο ματς των νυν ομάδων τους στους ομίλους της φετινής σεζόν ο CR7 δεν είχε ακόμα αρνητικό τεστ κορονοϊού και δεν κατάφερε να παίξει στο Τορίνο...

