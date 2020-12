Σε πολύ καλύτερη φυσική κατάσταση απ' ότι σίγουρα βρέθηκε τα επόμενα χρόνια της καριέρας του, με τη νεανική ορμή που του επέτρεψε να κάνει και σπριντ για να πανηγυρίσει και έχοντας κουβαλήσει τη μπάλα από το χώρο του κέντρου, πράγμα σπάνιο για εκείνον, ο Κράουτς θα θυμάται για πάντα εκείνη τη στιγμή.

Σαν σήμερα, 3 Δεκεμβρίου, του 2005, ο υψηλόσωμος παλαίμαχος επιθετικός και ένας από τους πιο διασκεδαστικούς τύπους στο ποδόσφαιρο, πέτυχε το πρώτο του γκολ ως μέλος της Λίβερπουλ στο «Άνφιλντ» και ήταν ακριβώς όσο... κωμικό και χαρακτηρικό έπρεπε για εκείνον.

Σόλο που ίσως να ήταν και το μοναδικό του, κόντρα στο σουτ, λόμπα και αδυναμία του τερματοφύλακα να πιάσει τη μπάλα... Πόσα άλλα πράγματα έπρεπε να συμβούν;

#OnThisDay in 2005, @petercrouch netted his first Reds goal... and celebrated in style! pic.twitter.com/Z0mUom9xan

— Liverpool FC (@LFC) December 3, 2020