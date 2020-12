Γιουβέντους: «Περήφανοι για το ντεμπούτο της Φραπάρ στο γήπεδό μας» (pic)

Η Φραπάρ έκανε ακόμα ένα βήμα για τη γυναίκα στο χώρο του ποδοσφαίρου και για πρώτη φορά στην ιστορία ήταν εκείνη η υπεύθυνη για αγώνα Champions League, «σφυρίζοντας» την άνετη νίκη της Γιουβέντους απέναντι στην Ντιναμό Κιέβου για την 5η αγωνιστική των ομίλων της διοργάνωσης.

Με πολύ καλή βαθμολογία από τον διεθνή Τύπο και άψογη αντιμετώπιση και συμπεριφορά στον αγωνιστικό χώρο, η Φραπάρ κέρδισε τις εντυπώσεις και η Γιουβέντους έγραψε στα social media: «Είμαστε περήφανοι που το ντεμπούτο του στο Champions League έγινε στο Allianz Stadium».

Proud to have hosted a #UCL "first" for Stéphanie Frappart at the Allianz Stadium!#JuveDynamo pic.twitter.com/ujyHDlueGM

— JuventusFC (@juventusfcen) December 2, 2020