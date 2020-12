UEFA: Οι 50 υποψήφιοι για την ομάδα της χρονιάς στο Champions League (pic)

Ο κόσμος θα μπορεί να ψηφίσει τους καλύτερους 11 του έτους που συνταράχθηκε από τον κορονοϊό, επιλέγοντας μάλιστα και σύστημα στο οποίο θα ήθελε να τοποθετήσει τους ποδοσφαιριστές της προτίμησής του, επιλέγοντας ανάμεσα σε 50 αστέρες που έλαμψαν κατά τη διάρκεια του ημερολογιακού έτους.

Οι 50 υποψήφιοι είναι οι παρακάτω:

Τερματοφύλακες: Άλισον Μπέκερ, Άντονι Λόπες, Κέιλορ Νάβας, Μάνουελ Νόιερ, Γιαν Όμπλακ

Αμυντικοί: Νταβίντ Αλάμπα, Αλεξάντερ – Άρνολντ, Ανχελίνο, Ζουάν Μπερνάτ, Αλφόνσο Ντέιβις, Ματάις Ντε Λιχτ, Στεφάν Ντε Φράι, Χανς Χάτεμπουρ, Γιόσουα Κίμιχ, Πρέσνελ Κιμπεμπέ, Σέρχιο Ράμος, Άντι Ρόμπερτσον, Τιάγκο Σίλβα, Νταγιότ Ουπαμεκανό, Βέρτζιλ Φαν Ντάικ

Μέσοι: Τιάγκο Αλκάνταρα, Χουσέμ Αουάρ, Έβερ Μπανέγα, Νικολό Μπαρέλα, Κίνγκσλεϊ Κομάν, Κέβιν Ντε Μπρόινε, Μπρούνο Φερνάντες, Αλεχάντρο Γκόμες, Λέον Γκορέτσκα, Κάι Χάβερτς, Τζόρνταν Χέντερσον, Γιόσιπ Ίλισιτς, Μαρκίνιος, Τόμας Μίλερ, Μάρτσελ Σάμπιτσερ

Επιθετικοί: Έρλινγκ Χάαλαντ, Άνχελ Ντι Μαρία, Ζοάο Φέλιξ, Σερζ Γκνάμπρι, Τσίρο Ιμόμπιλε, Χάρι Κέιν, Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι, Ρομέλου Λουκάκου, Σαντιό Μανέ, Κίλιαν Μπαπέ, Λιονέλ Μέσι, Νεϊμάρ, Κριστιάνο Ρονάλντο, Μοχάμεντ Σαλάχ, Ραχίμ Στέρλινγκ

