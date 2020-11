Λίβερπουλ: Κανονικά στη Δανία το ματς με την Μίντιλαντ

Λόγω της αυστηρότητας του Ηνωμένου Βασιλείου για τα ταξίδι και για όσους βρίσκονται στην Σκανδιναβία που θα πρέπει να μπουν σε υποχρεωτική καραντίνα 14 ημερών κατά την επιστροφή τους, είχε προκληθεί πρόβλημα για την εκτός έδρας αναμέτρηση των «κόκκινων» με την Μίντιλαντ στις 9 του Δεκέμβρη για το Champions League.

Αρχικά φαινόταν να έχει παρθεί η απόφαση από την UEFA να διεξαχθεί σε ουδέτερη έδρα το παιχνίδι και είχε πάει προς... Βεστφαλία για το Signal Iduna Park της Ντόρτμουντ, όμως, τελικά οι περιορισμοί που υπήρχαν και εμπόδιζαν, χαλάρωσαν, με αποτέλεσμα η Λίβερπουλ να ταξιδέψει κανονικά στη Δανία.

#LFC’s Champions League game away to Midtjylland will take place in Denmark after travel restrictions eased. Had been talk of it being switched to Dortmund. https://t.co/sjpHNMqLgY

— James Pearce (@JamesPearceLFC) November 27, 2020