Σεβίλλη: «Η έκφρασή σου όταν... δεν μπορείς να πάρεις το 7ο Europa League»! (pic)

Οι Ανδαλουσιανοί προκρίθηκαν στην επόμενη φάση του Champions League έπειτα από 4 αγωνιστικές για τη φετινή διοργάνωση, καταφέρνοντας έστω και στο φινάλε να επικρατήσουν 2-1 της Κράσνονταρ και μαζί με την Τσέλσι να βρεθούν στους «16», απομένοντας να φανεί ποια από τις δύο θα τερματίσει πρώτη στο γκρουπ.

Στον επίσημο λογαριασμό της Σεβίλλης στα social media δημοσιεύθηκε μια πολύ αστεία αναφορά για το επίτευγμα της ομάδας, αφού ναι μεν υπάρχει χαρά για την παρουσία στα νοκ-άουτ, αλλά... δεν θα υπάρξει για φέτος θρίαμβος στο Europa League.

Δείτε το tweet:

When you qualify When you realise

for the Champions you can’t win a

League Round 7th Europa

of 16 League this

season pic.twitter.com/hIrzm62xvo

— Sevilla FC (@SevillaFC_ENG) November 24, 2020