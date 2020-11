Η έκρηξη του Τούχελ: «Αν έχεις τα αρχ@@@@, κάνε αυτή την ερώτηση στους παίκτες!» (vid)

Παρά τη νίκη – ανάσα της Παρί Σεν Ζερμέν επί της Λειψίας, η οποία κράτησε «ζωντανή» την φιναλίστ του περυσινού Champions League στην μάχη της πρόκρισης στους «16», ο Τόμας Τούχελ δεν ήταν διόλου ευδιάθετος μετά το παιχνίδι, ενοχλημένος από τις ερωτήσεις των Γάλλων δημοσιογράφων.

«Εσείς λέγατε ότι χρειαζόμαστε μια νίκη. Και τώρα την έχουμε» είπε αρχικά στις κάμερες του «RMC Sport» και, όταν ο δημοσιογράφος επέμεινε για την (όντως) μέτρια εικόνα της ομάδας του, ο Γερμανός προπονητής απάντησε σαρκαστικά: «Εντάξει, συγνώμη, συγνώμη. Προσπαθήσαμε, συγνώμη».

Και συνέχισε ο Τούχελ, περνώντας στην... αντεπίθεση για τις ενοχλητικές ερωτήσεις: «Παίξαμε σήμερα (24/11) για να κάνουμε τι; Με αυτή την ομάδα και με αυτούς τους τραυματισμούς; Τι περιμένατε; Ήταν πρόκληση για εμάς να νικήσουμε και το κάναμε. Αν εσύ λες ότι είναι πιο σημαντικό να παίζεις καλά, αλλά όχι να νικάς, αυτή είναι η γνώμη σου, όχι η δική μου».

Ο Γερμανός τεχνικός πήγε «φορτωμένος» στην συνέντευξη Τύπου και, όταν ένας δημοσιογράφος επέμεινε για την κακή εικόνα της Παρί, ήρθε η απόλυτη έκρηξη: «Μπορείς να κάνεις αυτή την ερώτηση στα αποδυτήρια, αν έχεις τα αρχ@@@@ να το κάνεις αυτό. Γιατί εκεί βρίσκονται αυτοί οι πεθαμένοι παίκτες... Έδωσαν τα πάντα, με καρδιά. Έχω κουραστεί! Έχω κουραστεί να μην ανταποκρίνομαι στις προσδοκίες σου. Αν έχεις το θάρρος, κάνε αυτή την ερώτηση στα αποδυτήρια! Θα βρεις τύπους που είναι εξαντλημένοι, που έδωσαν όλο τους το είναι».

