Παρί – Λειψία: Τρίτος Λατινοαμερικάνος σκόρερ στο Champions League ο Νεϊμάρ (pic)

Η Παρί κατάφερε να επικρατήσει της Λειψίας με 1-0, με τον Νεϊμάρ να πετυχαίνει το μοναδικό τέρμα την αναμέτρησης. Ο Βραζιλιάνος σούπερ σταρ έφτασε τα 36 γκολ και έγινε ο τρίτος Λατινοαμερικάνος σκόρερ στο Champions League. Μπροστά του είναι ο Μέσι που έχει φτάσει τα 118 και μοιάζει αξεπέραστος, ενώ αν συνεχίσει έτσι μπορεί να ξεπεράσει τον δεύτερο Αγουέρο που έχει σκοράρει 40 φορές.

36 - Neymar is now the outright third top-scoring South American player in the Champions League via his 36 goals, behind only Lionel Messi (118) and Sergio Agüero (40). Podium. pic.twitter.com/kfyxL50UF5

— OptaJean (@OptaJean) November 24, 2020