Ρεάλ: Αμφίβολοι για το ματς με την Ίντερ οι Μπενζεμά, Μιλιτάο και Κασεμίρο

Την Τετάρτη (24/11, 22:00) η Ρεάλ θα φιλοξενηθεί από την Ίντερ στο Μιλάνο, για την 4η αγωνιστική του Champions League. Ωστόσο, οι Μαδριλένοι φαίνεται πως θα έχουν αρκετά προβλήματα ενόψει της κρίσιμης αυτής αναμέτρησης.

Ο Ζινεντίν Ζιντάν, δεν γνωρίζει ακόμα αν θα μπορεί να έχει στη διάθεσή του, τους Μπενζεμά, Μιλιτάο και Κασεμίρο καθώς και οι τρεις εξακολουθούν να μην κάνουν προπονήσεις με την υπόλοιπη ομάδα.

Ετσι, τρεις μέρες πριν το ματς με τους «νερατζούρι» ο Γάλλος τεχνικός καλείται να βρει λύσεις, ώστε η ομάδα του να φύγει με ένα θετικό αποτέλεσμα από την έδρα της Ίντερ. Υπενθυμίζεται πως και ο Φεντερίκο Βαλβέρδε, δεν βρίσκεται στα πλάνα του προπονητή του, καθώς θα χρειαστεί να μείνει εκτός δράσης για τουλάχιστον ένα μήνα, λόγω τραυματισμού.

