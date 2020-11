Βινίσιους για Μπενζεμά: «Όλα καλά, τα media έκαναν όλο τον θόρυβο» (vid)

Ο Γάλλος επιθετικός ήταν έξαλλος με τον συμπαίκτη του και μάλιστα, έλεγε στον Φερλάν Μεντί στο ημίχρονο εκείνη της αναμέτρησης, πως έπρεπε όλοι να σταματήσουν να δίνουν την μπάλα στον Βινίσιους αφού έκανε συνεχώς λάθη!

Μάλιστα, ο Μπενζεμά στο δεύτερο μέρος εκείνου του αγώνα με τους Γερμανούς δεν τροφοδότησε ούτε μια φορά τον συμπαίκτη του!

Ο Βινίσιους, σε δηλώσεις τις οποίες μεταφέρει η AS, θέλησε να ξεκαθαρίσει το ζήτημα και να δείξει πως δεν υπάρχει κάποια αρνητική κατάσταση στη σχέση του με τον Γάλλο...

«Όλα αυτά ήταν απλά... θόρυβος που έκαναν τα media και δεν υπάρχει τίποτα αρνητικό. Ανάμεσα σε επαγγελματίες ποδοσφαιριστές υπάρχει άλλος κώδικας επικοινωνίας. Με τον Καρίμ ξέρουμε πως λειτουργεί το πράγμα, είμαστε επαγγελματίες και η σχέση μας είναι μια χαρά» ήταν τα λόγια του.

