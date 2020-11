Η αποδεκατισμένη ομάδα του Όλε Γκούναρ Σόλσκιερ και με εις βάρος της αποτέλεσμα από το πρώτο ματς στο Μάντσεστερ είχε ταξιδέψει στην πόλη του φωτός με στόχο ένα... μεγάλο θαύμα.

Αυτό επιτεύχθηκε σε μια απίθανη βραδιά για τους «κόκκινους διαβόλους», ωστόσο, τα πάντα κρίθηκαν στο 90' + 4' από το πέναλτι του Μάρκους Ράσφορντ.

Τη στιγμή που ο Κιμπεμπέ έκανε το χέρι στις καθυστερήσεις και ο ρέφερι της αναμέτρησης άκουσε τον VAR που του είπε να πάει στο μόνιτορ να δει τη φάση, τα δευτερόλεπτα ήταν γεμάτα ένταση και πίεση, με τους Κάρικ και Σόλσκιερ να φωνάζουν προς τον διαιτητή και τον τέταρτο να προσπαθεί να τους ηρεμήσει!

Δείτε το στιγμιότυπο:

