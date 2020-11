Man in the Middle: Η ενδοεπικοινωνία από το πέναλτι του τελικού του Champions League το 2019 (vid)

Η Λίβερπουλ το 2019 νίκησε με 2-0 την Τότεναμ με τα γκολ των Σαλάχ και Οριγκί και κατέκτησε το Champions League για έκτη φορά στην ιστορία της. Τότε οι «Reds» πήραν προβάδισμα πριν καν συμπληρωθεί το πρώτο λεπτό με εύστοχη εκτέλεση πέναλτι του Αιγύπτιου.

Ο Μανέ μπήκε στην περιοχή από τα αριστερά, προσπάθησε να κάνει τη σέντρα με τη μπάλα να βρίσκει το χέρι του Σισοκό εντός περιοχής. Ο Σκόμινα αφού συμβουλεύτηκε και το VAR υπέδειξε την άσπρη βούλα κι εν συνεχεία ο Σαλάχ άνοιξε το σκορ.

Η συγκεκριμένη φάση μπήκε στο μικροσκόπιο του UEFA TV και δε θα μπορούσε να λείπει από το ντοκιμαντέρ της, το «Man in the Middle». Οπως φαίνεται ο διαιτητής Νταμίρ Σκόμινα δείχνει αμέσως την άσπρη βούλα παίρνοντας και την επιβεβαίωση του VAR Ντάνι Μακέλι, που του λέει χαρακτηριστικά: «είναι 100% πέναλτι, τσεκάρω και τα υπόλοιπα»

Episode one of addresses some of the most high-profile VAR decisions since its #UCL introduction in early 2019.

Hear the conversations that took place and what the referees themselves think now... pic.twitter.com/LUxStXay0F

— UEFA (@UEFA) November 17, 2020